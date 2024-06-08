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«У меня всё быстро получилось». Свёнтек — о переходе с турниров категории ITF на WTA

«У меня всё быстро получилось». Свёнтек — о переходе с турниров категории ITF на WTA
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как ей, в отличие от многих других игроков, удалось быстро перейти с турниров категории ITF на уровень WTA.

— У вас есть знаменитое фото пятилетней давности, когда вы не смогли отобраться на квалификацию в Риме. Расскажите о своём пути с тех пор и до этого момента, когда вы с кубком.
— Это безумие. В теннисе это для всех закономерный путь. Надо преодолевать такие моменты, когда ты не можешь отобраться на турниры, и играть на турнирах ITF, а потом начинать играть на уровне WTA. У меня всё быстро получилось, фактически я никогда не останавливалась. Горжусь этим. Да, это странно, но, с другой стороны, нормально, ведь мне тогда сколько было, лет 18? — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

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