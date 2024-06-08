«Всегда надо верить в себя». Свёнтек — о победе на «Ролан Гаррос» после матчбола Осаки

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою победу на Открытом чемпионате Франции — 2024 после напряжённого матча с японской теннисисткой Наоми Осакой во втором круге турнира.

Напомним, Ига Свёнтек и Наоми Осака сыграли во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5 в пользу Свёнтек. В решающем сете Осака вела со счётом 5:2.

«Это даёт ощущение, что мне надо всегда верить в себя, что я могу найти свою игру, даже если я в беде, и дать отпор. Это придаёт уверенности. Я всегда буду выкладываться на полную, несмотря на счёт. Иногда всё сложится, иногда буду проигрывать. Но выкладываться на полную — всегда лучшее решение. Так тебе не о чем жалеть и ты можешь превратить турнир в что-то такое, как это (показывает на трофей)», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Сегодня, 8 июня, в финале «Ролан Гаррос» полька в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Напомним, для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.