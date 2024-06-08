Стала известна сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, где сыграют пять россиянок

Появилась сетка травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдёт с 10 по 16 июня. Информацию об этом разместили в социальных сетях Tennis Updates.

Фото: x @TennisUpdates24

В турнире примут участие пять россиянок. Людмила Самсонова (2) сыграет с Элисон Ван Эйтванк, Вероника Кудерметова (5) – с Чжосюань Бай, Диана Шнайдер – с Юэ Юань (6).

Екатерина Александрова (3) сразится с Ариной Родионовой, Анна Блинкова – с Эминой Бектас. Российское дерби возможно уже во втором круге, так как победительницы этих двух матчей выйдут друг на друга.

Также отметим, что на корт впервые с апреля выйдет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула (1). Она встретится с квалифаером.

Кроме того, в турнире примет участие четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака из Японии (WC), которая в первом круге сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (4).