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Появилась сетка турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, где сыграют Хачанов, де Минор и Раонич

Появилась сетка турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, где сыграют Хачанов, де Минор и Раонич
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Появилась сетка травяного турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдёт с 10 по 16 июня. Информацию об этом журналист Михал Самульски выложил в своих социальных сетях.

Фото: X @Michal Samulski

Единственный россиянин, который сыграет на турнире, — Карен Хачанов. Он посеян под четвёртым номером и во втором круге встретится с победителем матча между австралийцами Максом Пёрселлом и Александаром Вукичем.

Первым сеяным турнира является 11-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор. На второй строчке находится американец Томми Пол. Под третьим номером посеян Уго Умбер из Франции.

Отметим, что на турнире сыграет финалист Уимблдона-2016, полуфиналист двух турниров серии «Большого шлема» и обладатель восьми титулов ATP в одиночном разряде, 32-летний канадский теннисист Милош Раонич. Он встретится с восьмым сеяным австралийцем Джорданом Томпсоном.

Также на турнир заявлены Себастьян Корда, Миомир Кецманович и Роберто Баутиста-Агут.

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