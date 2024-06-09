Будущая первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвёл итог своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Что бы ни произошло вчера, в целом я доволен своим выступлением на турнире. Я продолжу стремиться к лучшим результатам, поэтому не остановлю тренировки и просто буду работать ещё больше. Поздравляю Карлоса с победой, желаю удачи в финале. Спасибо всем болельщикам за поддержку!» — написал Синнер в своих социальных сетях.

Также Синнер добавил эмодзи «soon (скоро)» и «трава», намекнув на начало подготовки к травяному сезону.

Напомним, вчера, 7 июня, на стадии 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 Синнер в пяти сетах проиграл третьей ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.

За дебютный титул на «Ролан Гаррос» Алькарас сразится с немцем Александром Зверевым (четвёртый в рейтинге ATP).