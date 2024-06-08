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Алькарас поздравил Синнера с первой строчкой рейтинга, после того как обыграл его на «РГ»

Алькарас поздравил Синнера с первой строчкой рейтинга, после того как обыграл его на «РГ»
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас обратился к будущей первой ракетке мира Яннику Синнеру после победы над ним на стадии 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 2024. Напомним, итальянец проиграл испанцу в пяти сетах — 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.

«Это был ещё один классный поединок друг против друга, Янник. Сколько таких нас ещё ждёт! Поздравляю тебя с первой строчкой рейтинга и в целом с хорошим выступлением на «Ролан Гаррос», — написал Алькарас в социальной сети.

Напомним, завтра, 9 июня, Алькарас сразится с немцем Александром Зверевым (четвёртый в рейтинге ATP) за дебютный титул «РГ». Помимо звания чемпиона и 2 тыс. рейтинговых очков, спортсмены разыграют призовой фонд в € 2,4 млн.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» у мужчин является серб Новак Джокович. В текущем розыгрыше Новак дошёл до четвертьфинала (должен был сыграть с Руудом), с которого снялся из-за травмы.

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