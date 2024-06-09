Ясмин Паолини — седьмая теннисистка, вышедшая в одиночный и парный финалы «РГ» в один год
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15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини стала седьмой теннисисткой c 2000 года, которая смогла выйти в финал «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разряде в один год.
Этого же достижения ранее добились:
- Мэри Пирс (2000 год);
- Ким Клейстерс (2003);
- Сара Эррани (2012);
- Люси Шафаржова (2015);
- Барбора Крейчикова (2021).
Напомним, вчера, 8 июня, Ясмин Паолини в финале одиночного разряда проиграла первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 6:2, 6:1. Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос» (2020, 2022-2024), а также пятый титул в сезоне.
Сегодня, 9 июня, Паолини сыграет в парном разряде с соотечественницей Сарой Эррани. В финале Открытого чемпионата Франции они встретятся с третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и Катержиной Синяковой (Чехия).
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Сара Эррани
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Не начался
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Кори Гауфф
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова
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