Ясмин Паолини — седьмая теннисистка, вышедшая в одиночный и парный финалы «РГ» в один год

15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини стала седьмой теннисисткой c 2000 года, которая смогла выйти в финал «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разряде в один год.

Этого же достижения ранее добились:

Мэри Пирс (2000 год);

Ким Клейстерс (2003);

Сара Эррани (2012);

Люси Шафаржова (2015);

Барбора Крейчикова (2021).

Напомним, вчера, 8 июня, Ясмин Паолини в финале одиночного разряда проиграла первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 6:2, 6:1. Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос» (2020, 2022-2024), а также пятый титул в сезоне.

Сегодня, 9 июня, Паолини сыграет в парном разряде с соотечественницей Сарой Эррани. В финале Открытого чемпионата Франции они встретятся с третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и Катержиной Синяковой (Чехия).