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Ясмин Паолини — седьмая теннисистка, вышедшая в одиночный и парный финалы «РГ» в один год

Ясмин Паолини — седьмая теннисистка, вышедшая в одиночный и парный финалы «РГ» в один год
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15-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини стала седьмой теннисисткой c 2000 года, которая смогла выйти в финал «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разряде в один год.

Этого же достижения ранее добились:

  • Мэри Пирс (2000 год);
  • Ким Клейстерс (2003);
  • Сара Эррани (2012);
  • Люси Шафаржова (2015);
  • Барбора Крейчикова (2021).

Напомним, вчера, 8 июня, Ясмин Паолини в финале одиночного разряда проиграла первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 6:2, 6:1. Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос» (2020, 2022-2024), а также пятый титул в сезоне.

Сегодня, 9 июня, Паолини сыграет в парном разряде с соотечественницей Сарой Эррани. В финале Открытого чемпионата Франции они встретятся с третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и Катержиной Синяковой (Чехия).

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова
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