Мугуруса показала совместную фотографию со Свёнтек после её победы на «Ролан Гаррос»

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором показала совместную фотографию с победительницей «Ролан Гаррос» — 2024 Игой Свёнтек.

Фото: Социальные сети Гарбинье Мугурусы

Вчера, 8 июня, в финале «Ролан Гаррос» полька в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Напомним, для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.

Свёнтек стала игроком с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, а также стала самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось завоевать четыре титула в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос».