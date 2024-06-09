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Мугуруса показала совместную фотографию со Свёнтек после её победы на «Ролан Гаррос»

Мугуруса показала совместную фотографию со Свёнтек после её победы на «Ролан Гаррос»
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором показала совместную фотографию с победительницей «Ролан Гаррос» — 2024 Игой Свёнтек.

Фото: Социальные сети Гарбинье Мугурусы

Вчера, 8 июня, в финале «Ролан Гаррос» полька в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Напомним, для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.

Свёнтек стала игроком с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, а также стала самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось завоевать четыре титула в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос».

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