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Паолини: хочется ещё раз сыграть со Свентек, можно хоть в первом раунде

Паолини: хочется ещё раз сыграть со Свентек, можно хоть в первом раунде
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини дала комментарий по поводу игр с представительницей Польши Игой Свёнтек, которой она уступила в финале «Ролан Гаррос» — 2024 (2:6, 1:6).

«На данный момент моя цель — это сохранить этот уровень. Хочется ещё раз сыграть со Свёнтек. Не так важно где. Можно и в первом круге, и во втором.

Такие игры помогают что-то улучшить в себе. Конечно, мне было очень сложно, но теперь я знаю, в каких компонентах должна стать сильнее», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне.

Сегодня, 9 июня, Паолини сыграет в парном разряде с соотечественницей Сарой Эррани. В финале Открытого чемпионата Франции они встретятся с третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и Катержиной Синяковой (Чехия).

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