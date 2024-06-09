«Просто наслаждаюсь моментом». Паолини рассказала, как она отнеслась к поражению в финале

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась по поводу своего отношения к поражению в финале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Сейчас я просто наслаждаюсь моментом. Было здорово сыграть на таком уровне. У меня была игра с Рыбакиной, четвёртой ракеткой мира, была игра со Свёнтек, первой ракеткой мира. Понятия не имею, что меня ожидает в дальнейшем. Я не думаю о том, какова будет моя следующая мечта. Я просто стараюсь полностью прочувствовать то, что происходит сегодня», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Сегодня, 9 июня, Паолини сыграет в парном разряде с соотечественницей Сарой Эррани. В финале Открытого чемпионата Франции они встретятся с третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и Катержиной Синяковой (Чехия).

