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Алькарас обратился к Свёнтек после её победы на «Ролан Гаррос»

Алькарас обратился к Свёнтек после её победы на «Ролан Гаррос»
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас обратился к представительнице Польши Иге Свёнтек, которая вчера, 8 июня, стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2024 в женском разряде.

«Просто потрясающе! Поздравляю, Ига!», — написал Алькарас в социальных сетях.

В финале «Ролан Гаррос» полька в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Напомним, для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.

Напомним, сегодня, 9 июня, сам Алькарас сразится с немцем Александром Зверевым (четвёртый в рейтинге ATP) за дебютный титул «Ролан Гаррос». Помимо звания чемпиона и 2 тыс. рейтинговых очков, спортсмены разыграют призовой фонд в € 2,4 млн.

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