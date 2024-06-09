Алькарас обратился к Свёнтек после её победы на «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас обратился к представительнице Польши Иге Свёнтек, которая вчера, 8 июня, стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2024 в женском разряде.

«Просто потрясающе! Поздравляю, Ига!», — написал Алькарас в социальных сетях.

В финале «Ролан Гаррос» полька в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Напомним, для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.

Напомним, сегодня, 9 июня, сам Алькарас сразится с немцем Александром Зверевым (четвёртый в рейтинге ATP) за дебютный титул «Ролан Гаррос». Помимо звания чемпиона и 2 тыс. рейтинговых очков, спортсмены разыграют призовой фонд в € 2,4 млн.