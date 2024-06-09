Эмоции Иги Свёнтек после разгромной победы в финале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Сегодня, 8 июня, она в двух сетах обыграла Ясмин Паолини, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.
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После окончания встречи польская теннисистка эмоционально отреагировала на победу на турнире.
Фото: Скриншот из трансляции
После вручения трофея победительницы «Ролан Гаррос» Свёнтек крепко обняла и поцеловала его.
Фото: Скриншот из трансляции
Отметим, для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала этот турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне. Также Свёнтек стала игроком с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, а также стала самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось завоевать четыре титула в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос».
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