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Эмоции Иги Свёнтек после разгромной победы в финале «Ролан Гаррос»

Эмоции Иги Свёнтек после разгромной победы в финале «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Сегодня, 8 июня, она в двух сетах обыграла Ясмин Паолини, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

После окончания встречи польская теннисистка эмоционально отреагировала на победу на турнире.

Фото: Скриншот из трансляции

После вручения трофея победительницы «Ролан Гаррос» Свёнтек крепко обняла и поцеловала его.

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, для Свёнтек это четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька также выигрывала этот турнир в 2020, 2022 и 2023 годах. Кроме того, Ига взяла пятый титул в сезоне. Также Свёнтек стала игроком с наименьшим количеством отданных геймов, начиная с 1/8 финала турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, а также стала самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось завоевать четыре титула в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос».

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