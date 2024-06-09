Зверев эмоционально высказался о предстоящем финале «Ролан Гаррос» с Алькарасом

Немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев высказался о предстоящем финале «Ролан Гаррос», в котором встретится с 21-летним двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанским теннисистом, третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
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«Я всё ещё не выиграл турнир «Большого шлема», но чувствовал, что есть шансы. Я выиграл золотую медаль Олимпиады и больше всех титулов в туре среди игроков моего поколения. Ты как бы погружаешься в себя, есть риск сломаться психологически, но я счастлив, что выбрал этот путь…
Конечно, в прошлом с Алькарасом были очень тяжёлые матчи, но сейчас он играет гораздо лучше, а я, вероятно, тот игрок, против которого он играл больше всего раз за свою карьеру. Нас ждёт тяжелая битва», — приводит слова Зверева Punto de Break.
Напомним, для немца это второй финал «Большого шлема» в карьере. По словам самого спортсмена, на первом турнире он был ещё слишком юн и не был готов к выигрышу турнира. Сейчас он настроен завоевать титул.
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