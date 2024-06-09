Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Зверев — Алькарас: во сколько начало, где смотреть финал «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 9 июня, состоится финал Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде у мужчин. В матче за титул победителя единственного грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. Встреча начнётся примерно в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

В полуфинале Александр Зверев переиграл в четырёх партиях седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2. Карлос Алькарас пробился в финал, одолев в пяти сетах второго номера рейтинга ATP Янника Синнера из Италии — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Ранее Зверев и Алькарас провели девять очных матчей, Александр лидирует по количеству побед со счётом 5-4.