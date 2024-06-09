Зверев — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 9 июня, состоится финал Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде у мужчин. В матче за титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024 встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

Александр Зверев и Карлос Алькарас впервые сыграют в финале одиночного разряда «Ролан Гаррос».