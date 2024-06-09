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Александр Зверев — Карлос Алькарас: какие призовые получит чемпион «Ролан Гаррос» — 2024

Александр Зверев — Карлос Алькарас: какие призовые получит чемпион «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 9 июня, состоится финал Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде у мужчин. В матче за титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024 встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Победитель матча между Зверевым и Алькарасом получит призовые в размере € 2,4 млн. Проигравший в финале «Ролан Гаррос» — 2024 заработает € 1,2 млн.

Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Календарь Ролан Гаррос» - 2024 (м)
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