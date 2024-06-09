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Ига Свёнтек опубликовала командное фото из раздевалки с трофеем «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек опубликовала командное фото из раздевалки с трофеем «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира, четырёхкратная обладательница титула «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек выложила пост после победы в турнире и поблагодарила своих близких.

«Нет ничего сложнее, чем это. Чтобы оставаться дисциплинированной на протяжении стольких недель, концентрироваться на правильных вещах, быть здесь и сейчас. Но при этом наслаждаться жизнью, быть счастливой, довольной. Я так горжусь и благодарна своей команде, семье за всю поддержку – вы даже не представляете. Но да… Я хочу сказать это вслух. Это было что-то», — написала Свёнтек в своём посте.

Фото: Из личного архива Иги Свёнтек

Фото: Из личного архива Иги Свёнтек

Напомним, вчера, 8 июня, польская теннисистка Свёнтек обыграла итальянку, 15-ю ракетку мира Ясмин Паолини в финале «Ролан Гаррос». Для польки этот титул стал пятым в сезоне и третьим подряд «Ролан Гаррос». Перед Открытым чемпионатом Франции Свёнтек забрала трофей римского «Мастерса».

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