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Паолини опубликовала пост о поражении в финале «Ролан Гаррос»

Паолини опубликовала пост о поражении в финале «Ролан Гаррос»
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) выложила пост в своём аккаунте в соцсетях после поражения от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек (2:6, 1:6) в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионате Франции — 2024.

Ролан Гаррос (ж). Финал
08 июня 2024, суббота. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Тяжёлый матч, но путь до финала был отличным. О таком результате я и не мечтала. Спасибо за поддержку болельщикам, моей команде и моим спонсорам.

Время перегруппироваться и готовиться к следующему челленджу: финалу парного разряда! Форцааа! Граци!!!» — написала итальянка в соцсетях.

Сегодня, 9 июня, Паолини в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани сыграет в финале женского парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 с американкой Кори Гауфф и Катериной Синяковой из Чехии.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова
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