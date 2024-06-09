Паолини опубликовала пост о поражении в финале «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA) выложила пост в своём аккаунте в соцсетях после поражения от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек (2:6, 1:6) в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионате Франции — 2024.

«Тяжёлый матч, но путь до финала был отличным. О таком результате я и не мечтала. Спасибо за поддержку болельщикам, моей команде и моим спонсорам.

Время перегруппироваться и готовиться к следующему челленджу: финалу парного разряда! Форцааа! Граци!!!» — написала итальянка в соцсетях.

Сегодня, 9 июня, Паолини в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани сыграет в финале женского парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 с американкой Кори Гауфф и Катериной Синяковой из Чехии.