Евгений Кафельников рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в финале «Ролан Гаррос»

Самый титулованный российский теннисист, обладатель титула «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников высказался о фаворите финала «Ролан Гаррос» — 2024, где встретятся немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев и испанец, третья ракетка мира Карлос Алькарас.

«Фаворит — Алькарас, Алькарас! Хочется посмотреть хороший матч. Есть симпатии к Алькарасу — мне нравятся его темперамент, стиль игры. Это очень хороший теннисист», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч финала «Ролан Гаррос» состоится сегодня, 9 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, Алькарас вышел в финал, обыграв будущую первую ракетку — Янника Синнера. Сейчас на счету молодого испанца один трофей, заработанный в Индиан-Уэллсе. В случае победы Алькарас впервые завоюет трофей «Ролан Гаррос» в своей карьере, однако его соперник — Александр Зверев, в недавнем интервью признавался, что будет выкладываться в финале на полную, потому что готов выиграть свой первый «Большой шлем».