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Евгений Кафельников рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в финале «Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в финале «Ролан Гаррос»
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Самый титулованный российский теннисист, обладатель титула «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников высказался о фаворите финала «Ролан Гаррос» — 2024, где встретятся немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев и испанец, третья ракетка мира Карлос Алькарас.

«Фаворит — Алькарас, Алькарас! Хочется посмотреть хороший матч. Есть симпатии к Алькарасу — мне нравятся его темперамент, стиль игры. Это очень хороший теннисист», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч финала «Ролан Гаррос» состоится сегодня, 9 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, Алькарас вышел в финал, обыграв будущую первую ракетку — Янника Синнера. Сейчас на счету молодого испанца один трофей, заработанный в Индиан-Уэллсе. В случае победы Алькарас впервые завоюет трофей «Ролан Гаррос» в своей карьере, однако его соперник — Александр Зверев, в недавнем интервью признавался, что будет выкладываться в финале на полную, потому что готов выиграть свой первый «Большой шлем».

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