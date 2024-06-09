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Ольховский рассказал, что станет определяющим в финале «РГ» Алькарас — Зверев

Ольховский рассказал, что станет определяющим в финале «РГ» Алькарас — Зверев
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего финала «Ролан Гаррос» — 2024 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Как и в матче Алькрас — Синнер, явного фаворита нет. На мой взгляд, выиграет тот, кто справится лучше психологически. Зверев намного лучше подаёт и по игре смотрится очень уверенно. Но насколько он готов выиграть этот финал — здесь вопрос именно в голове. Алькарас в хорошей форме, но то же самое, как и у Зверева. С моей стороны не будет персональных симпатий. Буду просто смотреть и наслаждаться теннисом», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Зверев и Алькарас провели девять очных матчей, немецкий теннисист лидирует по количеству побед со счётом 5-4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
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