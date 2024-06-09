Ольховский рассказал, что станет определяющим в финале «РГ» Алькарас — Зверев

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего финала «Ролан Гаррос» — 2024 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

«Как и в матче Алькрас — Синнер, явного фаворита нет. На мой взгляд, выиграет тот, кто справится лучше психологически. Зверев намного лучше подаёт и по игре смотрится очень уверенно. Но насколько он готов выиграть этот финал — здесь вопрос именно в голове. Алькарас в хорошей форме, но то же самое, как и у Зверева. С моей стороны не будет персональных симпатий. Буду просто смотреть и наслаждаться теннисом», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Зверев и Алькарас провели девять очных матчей, немецкий теннисист лидирует по количеству побед со счётом 5-4.