«Это исторический шанс для Германии». Борис Беккер — о финале «Ролан Гаррос» — 2024

Бывший немецкий теннисист экс первая ракетка мира Борис Беккер дал краткую характеристику предстоящему финалу «Ролан Гаррос» — 2024 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. Встреча состоится сегодня, 9 июня, на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.
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«Это исторический шанс для Германии. Зверев выглядит очень спокойным и сосредоточенным. У меня хорошее предчувствие. Карлос не очень хорошо начал против Янника Синнера, итальянец доминировал в первом сете», — приводит слова Беккера Eurosport.
Напомним, с начала Открытой эры (1968 год) ни один немецкий теннисист в мужском одиночном разряде не выигрывал титул на Открытом чемпионате Франции. Более того, Александр Зверев стал вторым теннисистом Открытой эры из Германии, который вышел в финал одиночного мужского разряда «Ролан Гаррос». В 1997 году немец Михаэль Штих дошёл до финала Открытого чемпионата Франции, в котором уступил россиянину Евгению Кафельникову.
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