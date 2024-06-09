Тим Хенмэн назвал фаворита в финальном матче «Ролан Гаррос» между Зверевым и Алькарасом

Бывший британский теннисист, экс четвёртая ракетка мира в одиночном разряде Тим Хенмэн дал прогноз на предстоящий финал «Ролан Гаррос» — 2024 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. Встреча состоится сегодня, 9 июня, на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

«Я думаю, что Зверев проиграет в финале, потому что Алькарас выглядит очень хорошо. Зверев прошёл нелёгкий путь за последние два года. От серьезной травмы в полуфинале против Надаля до финального матча сейчас», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).