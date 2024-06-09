«Зверев — скала, но в Алькарасе есть что-то особенное». Корретха — о финале «Ролан Гаррос»

Бывший теннисист, финалист Открытого чемпионата Франции (1998, 2001) испанец Алекс Корретха поделился мнением о предстоящем финале «Ролан Гаррос» — 2024 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. Игра состоится сегодня, 9 июня, на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

«Саша великолепен, но в Карлитосе есть что-то особенное. Образно Зверев — это скала, физически — ракета. Это лучший финал, который мы могли получить на этом турнире. Конечно, было бы здорово, если бы Новак Джокович вышел в финал, но если посмотреть на ситуацию в целом, то этот вариант просто потрясающий», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).