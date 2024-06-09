Новак Джокович оценил выдающееся выступление Ясмин Паолини на «Ролан Гаррос» — 2024
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Сербский теннисист, пока ещё первая ракетка мира Новак Джокович оставил комментарий под постом итальянской теннисистки Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA), в котором она подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024.
«Брависсимо!» — написал Джокович в комментарии под постом итальянской спортсменки и поставил эмодзи «аплодисменты».
Напомним, 28-летняя Ясмин Паолини дошла до финала женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, в котором уступила первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек — 2:6, 1:6. Сегодня, 9 июня, Паолини в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани сыграет в финале женского парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 с американкой Кори Гауфф и Катериной Синяковой из Чехии.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Сара Эррани
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Не начался
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Кори Гауфф
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова
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