Новак Джокович оценил выдающееся выступление Ясмин Паолини на «Ролан Гаррос» — 2024

Сербский теннисист, пока ещё первая ракетка мира Новак Джокович оставил комментарий под постом итальянской теннисистки Ясмин Паолини (15-я в рейтинге WTA), в котором она подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Брависсимо!» — написал Джокович в комментарии под постом итальянской спортсменки и поставил эмодзи «аплодисменты».

Напомним, 28-летняя Ясмин Паолини дошла до финала женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, в котором уступила первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек — 2:6, 1:6. Сегодня, 9 июня, Паолини в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани сыграет в финале женского парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 с американкой Кори Гауфф и Катериной Синяковой из Чехии.