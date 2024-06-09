Эмма Радукану рассталась с бойфрендом-миллионером

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассталась со своим бойфрендом Карло Агостинелли, с которым начала отношения в мае 2023 года. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что молодые люди отписались друг от друга в социальных сетях. Ранее пара часто делилась совместными фотографиями, где они отдыхают в Греции или Мексике. Предположительно, именно Радукану завершила отношения, потому что добавила аккаунт экс-бойфренда в чёрный список.

Ранее Радукану говорила, что родители запрещали ей много дружить, общаться и иметь отношения, потому что боялись, что это помешает тренировкам. Спортсменка входила в топ-10 мирового рейтинга теннисисток, но из-за травм опустилась на 205-ю строчку.