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«Эмоции совершенно другие». Свёнтек — о том, чем этот титул на «РГ» отличается от других

«Эмоции совершенно другие». Свёнтек — о том, чем этот титул на «РГ» отличается от других
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась, какие эмоции испытала после очередной победы на «Ролан Гаррос». Титул этого турнира она завоевала уже четвёртый раз за свою карьеру.

«Эмоции совершенно другие. Первая победа была суматошной, я не была уверена, что будет с моей жизнью дальше. А сейчас уже знаю, и давление гораздо сильнее по сравнению с тем, когда я была тёмной лошадкой и никто от меня ничего не ждал. Эту победу могу сравнить с 2022-м, потому что я с самого начала знала, чего стою и как хорошо могу здесь играть. В этом году турнир прошёл не так гладко из-за матча с Наоми, когда я отыграла матчбол. Но я ещё больше горжусь, что смогла это преодолеть и в итоге выиграть трофей. Это безумие!» — сказала Свёнтек в эфире Tennis Channel.

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Свёнтек была в шаге от вылета из турнира в матче с японкой Наоми Осакой. Польке удалось отыграть матчбол, а поединок выдался для обеих теннисисток непростым.

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