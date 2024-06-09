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«Горжусь». Анна Калинская поддержала Синнера в связи с его поражением на «Ролан Гаррос»

«Горжусь». Анна Калинская поддержала Синнера в связи с его поражением на «Ролан Гаррос»
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская отреагировала на пост победителя Открытого чемпионата Австралии – 2024, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера, в котором он подвёл итоги своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Горжусь», — написала Калинская в комментариях к публикации. Синнер поставил лайк на действие россиянки.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

В Париже Синнер дошёл до полуфинала, где в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Несмотря на поражение, со следующей недели Янник дебютирует на первой строчке рейтинга ATP.

Калинская же на «Ролан Гаррос» уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску (228-я ракетка мира) во втором круге. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадки.

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