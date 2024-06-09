Беккер — о шансах Зверева на победу в «РГ»: он должен был усвоить урок из поражения Тиму

Бывший немецкий теннисист экс первая ракетка мира Борис Беккер рассказал о перспективах своего соотечественника четвёртой ракетки мира Александра Зверева в финале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором он встретится с третьим номером мировой классификации ATP испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча состоится сегодня, 9 июня, на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

«У Зверева есть шанс. Он уже играл в финале ТБШ раньше, и должен был усвоить урок из того поражения. Он должен был победить [Доминика] Тима четыре года назад в финале US Open. Сейчас он более зрелый игрок.

Он сказал, что финал «Ролан Гаррос» был для него уже в первом круге, в котором он встречался с Надалем. Ему пришлось сразу показывать свою лучшую игру. Хорошо, что он вышел на Грикспора и провёл с ним тяжёлый пятисетовый матч. Ведь для того, чтобы поднять трофей, нужно несколько раз умереть по ходу турнира», — приводит слова Беккера Eurosport.

В 2020 году Александр Зверев в финале US Open на тай-брейке в пятом сете уступил австрийскому теннисисту Доминику Тиму — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).