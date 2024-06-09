«Огромная честь». Свёнтек — о получении трофея из рук Крис Эверт и Мартины Навратиловой

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, какого было получать трофей из рук Крис Эверт и Мартины Навратиловой — двух теннисисток, чьё противостояние называют величайшим в истории.

— Что думали, когда стояли между Мартиной и Крис?

— Что жизнь – странная штука. Я ничего такого не ожидала. Получить трофей из их рук – огромная честь. Они представляют величие в теннисе, и их противостояние тоже, а сейчас они дружат и поддерживают друг друга. Спорт объединяет людей. Классно быть частью этого, я такого не ожидала, когда была младше, — рассказала Свёнтек в эфире Tennis Channel.

Напомним, противостояние Навратиловой и Эверт длилось около 15 лет. Теннисистки часто встречались друг с другом на корте. Эверт подтверждала, что Навратилова была в её жизни каждый день даже если она это не хотела.

Ранее Свёнтек рассказала, чем отличается её победа на «Ролан Гаррос» — 2024 от предыдущих.