Гауфф — самая юная теннисистка после Кузнецовой, выигравшая ТБШ в одиночке и в паре
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Сегодня, 9 июня, в финальном матче парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 у женщин американка Кори Гауфф и Катержина Синякова из Чехии обыграли итальянский дуэт Сара Эррани/Ясмин Паолини — 7:6 (7:5), 6:3. 20-летняя Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 2005 года, выигравшей титулы на турнирах «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 12:40 МСК
Сара Эррани
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Окончен
0 : 2
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Кори Гауфф
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова
В прошлом году американская теннисистка завоевала звание чемпионки Открытого чемпионата США — 2023 в женском одиночном разряде, обыграв в финале Арину Соболенко из Беларуси — 2:6, 6:3, 6:2.
В 2005 году россиянка Светлана Кузнецова в 19-летнем возрасте стала победительницей ТБШ в одиночном и парном разрядах (одиночка — «Ролан Гаррос» — 2004, пара — Australian Open — 2005).
Комментарии
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