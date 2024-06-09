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Гауфф и Синякова завоевали титул «РГ» в парном разряде, обыграв Эррани и Паолини

Гауфф и Синякова завоевали титул «РГ» в парном разряде, обыграв Эррани и Паолини
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Сегодня, 9 июня, в финальном матче парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 у женщин встретились американка Кори Гауфф, чешка Катержина Синякова и итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 победу одержала пара американки и чешки.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 12:40 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова

Матч продолжался 1 час 48 минут. Паре Гауфф и Синяковой удалось выполнить два эйса, допустить три двойные ошибки, пять из девяти заработанных брейк-пойнтов они смогли реализовать. Итальянки не сделали ни одной подачи навылет и допустили одну двойную ошибку. 4 из 11 возможных брейк-пойнтов они реализовали.

Ранее у пар не было личных встреч.

Напомним, вчера, 8 июня, Паолини также уступила в финале одиночного разряда Иге Свёнтек. Свёнтек потребовался 1 час 9 минут, чтобы завоевать титул.

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