Гауфф и Синякова завоевали титул «РГ» в парном разряде, обыграв Эррани и Паолини

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Сегодня, 9 июня, в финальном матче парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 у женщин встретились американка Кори Гауфф, чешка Катержина Синякова и итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 победу одержала пара американки и чешки.

Матч продолжался 1 час 48 минут. Паре Гауфф и Синяковой удалось выполнить два эйса, допустить три двойные ошибки, пять из девяти заработанных брейк-пойнтов они смогли реализовать. Итальянки не сделали ни одной подачи навылет и допустили одну двойную ошибку. 4 из 11 возможных брейк-пойнтов они реализовали.

Ранее у пар не было личных встреч.

Напомним, вчера, 8 июня, Паолини также уступила в финале одиночного разряда Иге Свёнтек. Свёнтек потребовался 1 час 9 минут, чтобы завоевать титул.