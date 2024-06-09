Гауфф и Синякова завоевали титул «РГ» в парном разряде, обыграв Эррани и Паолини
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Сегодня, 9 июня, в финальном матче парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 у женщин встретились американка Кори Гауфф, чешка Катержина Синякова и итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 победу одержала пара американки и чешки.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 12:40 МСК
Сара Эррани
Ясмин Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Кори Гауфф
Катержина Синякова
К. Гауфф К. Синякова
Матч продолжался 1 час 48 минут. Паре Гауфф и Синяковой удалось выполнить два эйса, допустить три двойные ошибки, пять из девяти заработанных брейк-пойнтов они смогли реализовать. Итальянки не сделали ни одной подачи навылет и допустили одну двойную ошибку. 4 из 11 возможных брейк-пойнтов они реализовали.
Ранее у пар не было личных встреч.
Напомним, вчера, 8 июня, Паолини также уступила в финале одиночного разряда Иге Свёнтек. Свёнтек потребовался 1 час 9 минут, чтобы завоевать титул.
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