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Зверев может стать 1-м игроком, который за один год несколько раз победил Алькараса на ТБШ

Зверев может стать 1-м игроком, который за один год несколько раз победил Алькараса на ТБШ
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Сегодня, 9 июня, состоится финал Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде у мужчин. В матче за титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024 встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Зверев может стать первым игроком, который за один год несколько раз победил Алькараса на турнирах «Большого шлема». Ранее в этом году Александр обыграл Алькараса со счётом 6:1, 6:3, 6:7(2:7), 6:4 в четвертьфинале Аustralian Open.

В общей сложности Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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