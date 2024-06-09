Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос»?

Сегодня, 9 июня, состоится финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. На корте встретятся немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев и третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас.

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Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре — Алькарас. Последняя встреча была на этапе четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, титул которого забрал Алькарас.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024 составляет € 53,478 млн. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович, который снялся с текущего розыгрыша из-за травмы колена после выхода в четвертьфинал.