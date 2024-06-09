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Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос»?

Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос»?
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Сегодня, 9 июня, состоится финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. На корте встретятся немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев и третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
2
1
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос»?»

Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре — Алькарас. Последняя встреча была на этапе четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, титул которого забрал Алькарас.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024 составляет € 53,478 млн. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович, который снялся с текущего розыгрыша из-за травмы колена после выхода в четвертьфинал.

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