«Для меня он величайший». Свёнтек — о Рафаэле Надале на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, как относится к легендарному испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

— Вы смотрели матч Надаля с трибун, что вынесли из этого?

— Я недолго там побыла, потому что это было после моего матча, надо было ещё пройти процедуры восстановления. Всегда здорово посмотреть на Рафу. Как он двигается, как играет. Да, наверное, он не на том уровне, какой был несколько лет назад, но всё равно вдохновляет. Тем более, учитывая, через что он сейчас проходит. Его постоянно спрашивают, последний ли это его год, последний ли турнир. Наверняка это непросто, но он замечательно с этим справляется. Для меня он – величайший. Если бы я не видела его победные матчи, когда победить было невозможно, может, меня бы здесь сейчас не было. Может, я бы вылетела во втором раунде. Он очень вдохновляет меня, — рассказала Свёнтек в эфире Tennis Channel.

Напомним, Надаль завоёвывал титул «Ролан Гаррос» 14 раз за карьеру. В этом году он выбыл из турнира после первого раунда. Трибуны провожали испанца стоя, сам Надаль назвал этот турнир потенциально последним в его карьере, но официального решения об его уходе из спорта не было.