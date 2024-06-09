Александр Зверев может стать самым высоким чемпионом «Ролан Гаррос» в Открытой эре
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Сегодня, 9 июня, состоится финал Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде у мужчин. В матче за титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024 встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся примерно в 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.
Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Зверев в случае победы над Алькарасом станет самым высоким теннисистом Открытой эры, завоевавшим титул чемпиона «Ролан Гаррос». В настоящий момент рекорд принадлежит Яннику Ноа и Андресу Гомесу (оба 193 см), завоевавшим титулы в 1983 и 1990 годах соответственно. У Саши рост 198 см.
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