Алькарас может занять 4-е место в списке самых юных трёхкратных победителей ТБШ

Сегодня, 9 июня, состоится матч за титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. 21-летний теннисист из Испании может выиграть свой третий титул на турнирах «Большого шлема».
В Открытой эре только шведские теннисисты Бьорн Борг (20 лет), Матс Виландер (20) и испанец Рафаэль Надаль (21) были моложе Карлоса Алькараса, когда завоевали свой третий титул на ТБШ.
Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.
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