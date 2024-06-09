Алькарас может занять 4-е место в списке самых юных трёхкратных победителей ТБШ

Сегодня, 9 июня, состоится матч за титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024 в мужском одиночном разряде, в котором встретятся четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. 21-летний теннисист из Испании может выиграть свой третий титул на турнирах «Большого шлема».

В Открытой эре только шведские теннисисты Бьорн Борг (20 лет), Матс Виландер (20) и испанец Рафаэль Надаль (21) были моложе Карлоса Алькараса, когда завоевали свой третий титул на ТБШ.

Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.