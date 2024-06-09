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Ига Свёнтек снялась в чемпионской фотосессии с трофеем «Ролан Гаррос» — 2024

Ига Свёнтек снялась в чемпионской фотосессии с трофеем «Ролан Гаррос» — 2024
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Первая ракетка мира 23-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек провела традиционную фотосессию с трофеем за победу в одиночном разряде «Ролан Гаррос».

Для снимков Свёнтек выбрала образ с брюками, открытым белым топом и красными туфлями. Волосы теннисистка собрала в пучок, оставив несколько акцентных прядей.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Напомним, вчера, 8 июня, Свёнтек завоевала свой четвёртый титул на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024). В финале соревнований она со счётом 6:2, 6:1 разгромила 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини (12), которая впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Стоит отметить, что по ходу «Ролан Гаррос» — 2024 Свёнтек отдала лишь один сет. Это произошло во втором круге в матче с титулованной японкой Наоми Осакой.

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