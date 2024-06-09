Алькарас может стать самым молодым победителем «РГ» в одиночном разряде после Надаля

21-летний испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас может стать самым молодым победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде с победы Рафаэля Надаля в 2007 году.

Надаль обыграл Роджера Федерера в четырёх сетах и тогда выиграл в возрасте 21 года и 7 дней.

Напомним, сегодня, 9 июня, пройдёт матч финала «Ролан Гаррос», где встретятся Алькарас и четвёртая ракетка мира Александр Зверев из Германии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

На данный момент на счету Алькараса уже есть два титула «Большого шлема» в одиночном разряде. Он завоевал титул на Уимблдоне в 2023 году, в 2022 году выиграл US Open. Зверев не выиграл ещё ни одного титула «Большого шлема».