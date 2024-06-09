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Алькарас может стать самым молодым победителем «РГ» в одиночном разряде после Надаля

Алькарас может стать самым молодым победителем «РГ» в одиночном разряде после Надаля
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21-летний испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас может стать самым молодым победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде с победы Рафаэля Надаля в 2007 году.

Надаль обыграл Роджера Федерера в четырёх сетах и тогда выиграл в возрасте 21 года и 7 дней.

Напомним, сегодня, 9 июня, пройдёт матч финала «Ролан Гаррос», где встретятся Алькарас и четвёртая ракетка мира Александр Зверев из Германии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
2
1
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На данный момент на счету Алькараса уже есть два титула «Большого шлема» в одиночном разряде. Он завоевал титул на Уимблдоне в 2023 году, в 2022 году выиграл US Open. Зверев не выиграл ещё ни одного титула «Большого шлема».

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