Алькарас может стать самым молодым победителем «РГ» в одиночном разряде после Надаля
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21-летний испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас может стать самым молодым победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде с победы Рафаэля Надаля в 2007 году.
Надаль обыграл Роджера Федерера в четырёх сетах и тогда выиграл в возрасте 21 года и 7 дней.
Напомним, сегодня, 9 июня, пройдёт матч финала «Ролан Гаррос», где встретятся Алькарас и четвёртая ракетка мира Александр Зверев из Германии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
На данный момент на счету Алькараса уже есть два титула «Большого шлема» в одиночном разряде. Он завоевал титул на Уимблдоне в 2023 году, в 2022 году выиграл US Open. Зверев не выиграл ещё ни одного титула «Большого шлема».
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