Кори Гауфф завоевала первый титул в парном разряде в своём третьем финале на ТБШ

Сегодня, 9 июня, в финальном матче парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024 у женщин американка Кори Гауфф и Катержина Синякова из Чехии обыграли итальянский дуэт Сара Эррани/Ясмин Паолини — 7:6 (7:5), 6:3. Третья ракетка мира в одиночном разряде Гауфф одержала первую победу в своём третьем финале женского парного разряда на турнирах «Большого шлема».

Финалы Кори Гауфф в женском парном разряде на ТБШ:

12.09.2021. US Open. Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) — Гауфф/Макналли (обе — США) — 6:3, 3:6, 6:3.

05.06.2022. «Ролан Гаррос». Гарсия/Младенович (обе — Франция) — Гауфф/Пегула (обе — США) — 2:6, 6:3, 6:2.

09.06.2024. «Ролан Гаррос». Гауфф (США)/Синякова (Чехия) — Эррани/Паолини (обе — Италия) — 7:6 (7:5), 6:3.