«Не могу сказать, что была счастлива». Свёнтек — об эмоциях от матча с Наоми Осакой

Первая ракетка мира Ига Свёнтек объяснила, какие эмоции она испытала после матча с японкой Наоми Осакой, из-за которого чуть не выбыла из турнира.

— Матч с Наоми был классической битвой, вы отыграли матчбол. Но многие матчи вы легко выигрываете. Когда больше радуетесь – когда бьётесь, как с Наоми, или когда всё идёт гладко?

— Не могу сказать, что была счастлива в матче с Наоми, потому что чувствовала огромное давление. На матчболе я уже думала, что сейчас вылечу с турнира. Поэтому и плакала после матча. Эмоции переполняли, потому что хоть я и победила, но едва не проиграла. Сейчас я счастлива, потому что работа сделана и можно праздновать и вернуться к нормальной жизни без режима, связанного с матчами. Мы уже столько недель играем на грунте, так что я рада, что сейчас будут выходные и я смогу вернуться домой, — рассказала Свёнтек в интервью Tennis Channel.

Напомним, вчера, 8 июня, Свёнтек завоевала свой четвёртый титул «Ролан Гаррос». Она за час и девять минут обыграла итальянку Ясмин Паолини, защитив титул, который выигрывала в 2020, 2022 и 2023 годах.