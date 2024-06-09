Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас получил милый подарок на тренировке перед финалом «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас получил милый подарок на тренировке перед финалом «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Милый момент произошёл на тренировке двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса перед финалом «Ролан Гаррос» — 2024.

По ходу сессии Алькарас подошёл к совсем юному фанату, который стоял на трибуне возле корта, и подарил ему мяч. Карлос не ожидал, что в ответ тоже получит подарок – рисунок. Это вызвало у теннисиста нескрываемую радость.

Напомним, прямо сейчас стартовал мужской финал «Ролан Гаррос» — 2024, в котором 21-летний Алькарас сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым (4). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
2
1
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре — Алькарас.

Материалы по теме
Алькарас и Зверев бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Live
Алькарас и Зверев бьются за титул «РГ»! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android