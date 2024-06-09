Карлос Алькарас получил милый подарок на тренировке перед финалом «Ролан Гаррос»

Милый момент произошёл на тренировке двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса перед финалом «Ролан Гаррос» — 2024.

По ходу сессии Алькарас подошёл к совсем юному фанату, который стоял на трибуне возле корта, и подарил ему мяч. Карлос не ожидал, что в ответ тоже получит подарок – рисунок. Это вызвало у теннисиста нескрываемую радость.

Напомним, прямо сейчас стартовал мужской финал «Ролан Гаррос» — 2024, в котором 21-летний Алькарас сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым (4). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре — Алькарас.