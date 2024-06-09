Александр Зверев — Карлос Алькарас: испанец забрал первый сет в финале «Ролан Гаррос»
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В эти минуты проходит финальный матч «Ролан Гаррос» — 2024 в мужском одиночном разряде, в котором встречаются третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и четвёртый номер мировой классификации ATP Александр Зверев из Германии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
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|2
|3
|4
|5
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|6
|2
|
|2
|3
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В первых двух геймах теннисисты обменялись брейками. При счёте 2:2 Алькарас взял ещё две подачи Зверева и довёл сет до победы — 6:3.
Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).
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