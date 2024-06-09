Ализе Корне рассказала, за кого болеет в финале мужского «Ролан Гаррос»

Бывшая теннисистка, победительница юниорского «Ролан Гаррос» — 2007 Ализе Корне рассказала, за кого болеет в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, в котором встречаются четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.

«Моё сердце принадлежит Карлосу, потому что я большая поклонница испанца с самого начала его карьеры. Я не поклонница Зверева из-за многих других причин», — сказала Корне в эфире телеканала France 2.

Завершился первый сет финала «Ролан Гаррос». Алькарас выиграл первую партию со счётом 6:3.