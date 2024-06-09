Ализе Корне рассказала, за кого болеет в финале мужского «Ролан Гаррос»
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Бывшая теннисистка, победительница юниорского «Ролан Гаррос» — 2007 Ализе Корне рассказала, за кого болеет в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, в котором встречаются четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, и третий номер мировой классификации ATP испанец Карлос Алькарас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и испанским теннисистами.
Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|
|2
|3
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Моё сердце принадлежит Карлосу, потому что я большая поклонница испанца с самого начала его карьеры. Я не поклонница Зверева из-за многих других причин», — сказала Корне в эфире телеканала France 2.
Завершился первый сет финала «Ролан Гаррос». Алькарас выиграл первую партию со счётом 6:3.
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