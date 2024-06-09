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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Ноттингеме, где сыграют Жабер, Плишкова и Радукану

Появилась сетка травяного турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания), который пройдёт с 10 по 16 июня. Информацию об этом разместили в социальных сетях WTA Insider.

Фото: x @WTA_Insider

Первой сеяной турнира является финалистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса. В первом круге она сыграет с колумбийской спортсменкой Марией-Камилой Осорио-Серрано.

На второй строчке находится 20-я ракетка мира украинка Марта Костюк. В стартовом поединке она сойдётся с соотечественницей Дарьей Снигур.

Под третьим номером посеяна Кэйти Бултер из Англии, под четвёртым — Клара Бюрель из Франции.

Отметим, что на турнире также сыграет финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде чешская теннисистка Каролина Плишкова (6), бывшая россиянка, ныне представляющая Австралию, Дарья Савилл и победительница US Open — 2021 Эмма Радукану.