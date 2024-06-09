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Ига Свёнтек показала кроссовки в честь пятого «Шлема» от бренда Роджера Федерера

Ига Свёнтек показала кроссовки в честь пятого «Шлема» от бренда Роджера Федерера
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек показала кроссовки в честь завоевания пятого титула «Большого шлема» от бренда On, одним из инвесторов которого является 20-кратный победитель ТБШ бывший швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Фото: Личный архив Иги Свёнтек

Фото: Личный архив Иги Свёнтек

Фото: Личный архив Иги Свёнтек

«Тот, кто выиграл свой пятый титул турнира «Большого шлема», — написано на кроссовках. Также на внутренней стороне обивки изображён кубок «Ролан Гаррос» с римской цифрой V (пять), а также корона.

«OMG», — отреагировала на это Ига Свёнтек, прикрепив улыбающийся эмодзи.

Напомним, вчера, 9 июня, Ига Свёнтек в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Напомним, для Свёнтек это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос». Полька выигрывала турнир в 2020, 2022 и 2023 годах.

Федерер официально сообщил о завершении карьеры в 2022 году. Швейцарец стал инвестировать в On в 2019 году. Сейчас, помимо Свёнтек, бренд может похвастаться активным сотрудничеством с 14-м номером рейтинга ATP 21-летним американцем Беном Шелтоном, а также известной актрисой и певицей Зендаей.

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