Фаррелл Уильямс посетил финальный матч «Ролан Гаррос» между Зверевым и Алькарасом

Американский певец, автор песен, продюсер и дизайнер одежды Фаррелл Уильямс посетил финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, в котором за титул борются немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Первый сет матча остался за Алькарасом. Испанец выиграл стартовую партию со счётом 6:3. На данный момент продолжается второй сет финального матча «Ролан Гаррос». Зверев лидирует со счётом 5:2.

Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре матча выиграл Алькарас. Последняя встреча была на этапе четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, титул которого забрал Алькарас.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024 составляет € 53,478 млн. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович, который снялся с текущего розыгрыша из-за травмы колена после выхода в четвертьфинал.