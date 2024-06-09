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Фаррелл Уильямс посетил финальный матч «Ролан Гаррос» между Зверевым и Алькарасом

Фаррелл Уильямс посетил финальный матч «Ролан Гаррос» между Зверевым и Алькарасом
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Американский певец, автор песен, продюсер и дизайнер одежды Фаррелл Уильямс посетил финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, в котором за титул борются немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Первый сет матча остался за Алькарасом. Испанец выиграл стартовую партию со счётом 6:3. На данный момент продолжается второй сет финального матча «Ролан Гаррос». Зверев лидирует со счётом 5:2.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 2
6 		2 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Между теннисистами было девять личных встреч. Пять раз победу в них одержал Зверев, остальные четыре матча выиграл Алькарас. Последняя встреча была на этапе четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, титул которого забрал Алькарас.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024 составляет € 53,478 млн. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович, который снялся с текущего розыгрыша из-за травмы колена после выхода в четвертьфинал.

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