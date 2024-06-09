Александр Зверев — Карлос Алькарас: немец сравнял счёт по сетам в финале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 9 июня, проходит финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играет четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Его соперником является третья ракетка мира представитель Испании Карлос Алькарас. Немец выиграл второй сет встречи со счётом 6:2.

Таким образом, он сравнял счёт по сетам, так как первый сет закончился победой Алькараса со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос».

Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).