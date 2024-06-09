Метревели заявил, что Рублёв не выдерживает формат «Больших шлемов»

Бывший советский теннисист, экс-финалист Уимблдона Александр Метревели прокомментировал выступление российского теннисиста Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос» — 2024.

«От Рублёва можно было ожидать большего, он по праву входит в десятку. Но не выдерживает формат „Больших шлемов“. Здесь дистанция больше, и нужно быть готовым, в том числе психологически. К таким турнирам надо подводиться, а он разбрасывается, неправильно составляет календарь. Мелкие турниры надо играть, но прежде всего для подготовки к более важным соревнованиям.

Стоит ли ему взять психолога? У него команда, которая помогла ему выйти на высокий уровень. Он им доверяет. А новому человеку, психологу, он может и не довериться. Это всегда непростое решение», — приводит слова Метревели Metaratings.

Напомним, Рублёв завершил своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2024 после третьего круга.