Камила Джорджи показала подарок от WTA-тура в связи с завершением карьеры

Бывшая итальянская теннисистка Камила Джорджи показала подарок от WTA-тура в связи с недавним завершением спортивной карьеры.

Фото: Личный архив Джорджи

Спортсменки подарили памятный приз, на котором расположили фотографии самых важных матчей и титулов в её карьере, а также обратились к итальянке: «Камила, поздравляем с выдающейся карьерой. Мы будем скучать!».

«Какой прекрасный сюрприз, WTA!» — отреагировала на это Джорджи в своих социальных сетях, дописав «спасибо» подряд на трёх разных языках — итальянском, испанском и французском.

Напомним, последний матч Камила Джорджи провела на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), где во втором круге проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.

Отметим, что наивысшей позицией 32-летней итальянки является 26-я строчка. У неё в активе четыре титула на турнирах WTA, включая «тысячник» в Монреале (Канада). Ещё три победы она одержала на турнирах категории WTA-250.