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Александр Зверев — Карлос Алькарас: немец вышел вперёд по сетам в финале «РГ»

Александр Зверев — Карлос Алькарас: немец вышел вперёд по сетам в финале «РГ»
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Сегодня, 9 июня, проходит финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором играет четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Его соперником является третья ракетка мира представитель Испании Карлос Алькарас. Немец выиграл третий сет встречи со счётом 7:5.

Таким образом, он вышел вперёд по сетам, так как второй сет также закончился победой Зверева — 6:2, а в первом он уступил испанцу — 3:6.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 1
6 		2 5 6 0
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Отметим, что Алькарас вёл в третьем сете со счётом 5:2, однако проиграл две подачи подряд.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос».

Зверев и Алькарас провели между собой девять встреч на турнирах уровня ATP. В пяти матчах победу одержал представитель Германии, четыре поединка выиграл испанец. В 2022 году теннисисты встречались в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четырёх сетах победил Зверев — 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

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